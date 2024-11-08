62-летний певец Григорий Лепс готов венчаться с 18-летней возлюбленной

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс, не скрывая своих чувств, заявил, что готов к венчанию с 18-летней избранницей Авророй Кибой. Он подчеркнул, что как верующий человек, не имеет ничего против такой церемонии.

Григорий Лепс не скрывает своих нежных чувств к молодой возлюбленной, которая в настоящее время учится и живёт в Лондоне. Артист признается, что мечтает о свадьбе с Авророй и рождении общих детей. Несмотря на два предыдущих брака, музыкант не решался на венчание.

"Венчание — это очень серьёзный шаг. Я человек верующий и не был бы против", — цитирует его StarHit.

Григорий Лепс также опроверг слухи о том, что он оплачивает обучение Авроры в Лондонском колледже моды и её проживание в столице Великобритании. Он уточнил, что всеми этими вопросами занимается мать девушки.

В заключение, с долей юмора, он отметил, что ему нетрудно сохранять верность на расстоянии, так как он уже старенький.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.