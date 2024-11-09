Кому в России жить хорошо? В сети активно обсуждают гонорары популярных российских актёров

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фоне призывов ограничить выплаты звёздам, в сети активно обсуждают гонорары ведущих актёров. Лидерами по размеру оплаты тяжёлого актёрского труда стали Дмитрий Нагиев и Елизавета Боярская. Их ставки составляют 1,5 миллиона рублей за один съёмочный день.

Фото: YouTube канал KiT TV by Скриншот видео YouTube канала KiT TV, PDM

Хотя ранее телепродюсер Николай Картозия сообщал в своём Телеграм-канале, что Нагиев может потребовать и 5 миллионов рублей за день съёмок в фильме. Но это не предел: у Олега Меньшикова ставка достигает 7,5 миллионов.

Среди тех, кто берёт за день съёмок от 1,2 миллиона, оказались Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Александр Петров и Филипп Янковский.

Гонорары Юлии Пересильд и Павла Деревянко в среднем составляют около 500 тысяч рублей. Ранее и Павлу Прилучному платили примерно такую же сумму, но после выхода сериала «Жизнь по вызову» его минимальная ставка выросла до 800 тысяч.

Самыми скромными в рейтинге стали Виктор Добронравов, Кристина Асмус и Светлана Ходченкова, которые в среднем берут от 200 до 300 тысяч рублей за съёмочный день.

Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.