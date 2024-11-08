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Принц Уильям раскрыл свои переживания за Кейт Миддлтон и Карла III на фоне онкологии: это было ужасно

1:22
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Уильям назвал прошедший год самым тяжёлым в своей жизни, причиной чего стали серьёзные проблемы со здоровьем у близких ему людей — его супруги Кейт Миддлтон и короля Великобритании Карла III.

Во время поездки в Кейптаун 42-летний наследник британского престола откровенно рассказал о своём пережитом опыте, признавшись, что он был ужасен. Однако он испытывает гордость за свою жену и отца, которые смогли преодолеть недуг и продолжают бороться за своё здоровье.

"Честно говоря, это был ужасный год. Наверное, самый тяжёлый в моей жизни. Поэтому было очень трудно пытаться справиться со всем остальным и не сбиться с пути. Но я так горжусь своей женой и своим отцом за то, какой путь они проделали. Но с точки зрения личной семейной жизни, да, это было жестоко", — разоткровенничался он.

Принц Уильям также отметил, что определённые коррективы в семейный привычный уклад внесла смерть бабушки Елизаветы II. По его словам, было намного сложнее придерживаться плана, но это было необходимо. Он подчеркнул, что любит свою работу и старается найти баланс, чтобы уделять время семье.

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Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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