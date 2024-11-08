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Впервые ставшая мамой в 42 года Сати Казанова объяснила, что такое лотосовые роды

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Певица и бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова в своём личном блоге поделилась подробностями о "лотосовых родах".

Впервые ставшая мамой в 42 года Сати Казанова объяснила, что такое лотосовые роды
Фото: instagram.com by личный аккаунт Стефано Тиоццо в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка, для которой беременность стала настоящим чудом, удивила своих поклонников, рассказав об экзотическом способе рождения дочери — "лотосовых родах". Однако теперь ей пришлось объяснить, как на самом деле появилась на свет её малышка.

"В моём случае это название означает, что пуповину перерезают не сразу, а через несколько дней, но не на 3-5 дней, как это практикуют в некоторых племенах. Вы можете себе это представить?" — возмутилась певица.

Сати Казанова подчеркнула, что её муж, итальянец Стефано Тиоццо, перерезал пуповину в "золотой час". При этом самой артистке просто нравится это название.

Певица рассказывала, что они с супругом пытались зачать ребёнка на протяжении нескольких лет, но безуспешно. Поэтому свою беременность она называет вымоленной.

Ранее стало известно, что Гуф перегрыз провода в рехабе.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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