Рэпер Гуф перегрыз провода в рехабе на фоне ломки

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, в настоящее время проходит лечение в реабилитационном центре. Как стало известно Telegram-каналу Mash, мужчина перегрыз провода базы для электронного браслета, что вызвало тревогу у сотрудников учреждения.

После этого случая артист разрисовал все окна надписями, которые, по словам очевидцев, содержали призывы к уничтожению.

Когда состояние Долматова улучшилось, он принёс извинения за крики во время ломки и за то, что постоянно нажимал тревожную кнопку, беспокоя медсестёр.

Гуф оказался в клинике после того, как устроил дебош в Подмосковье. Вместе с другом он напал на полицейского, их также обвиняли в краже телефона. Однако суд отказался арестовывать артиста, наложив ограничения на его действия.

По некоторым данным, 31 октября он пытался сбежать из реабилитационного центра, но врачам удалось его успокоить. Адвокат Сергей Жорин не подтвердил эту информацию.

Ранее Ирина Аллегрова отказалась возвращаться на сцену.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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