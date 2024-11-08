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72-летняя Ирина Аллегрова заговорила о возвращении на сцену: сейчас не время

1:25
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка Российской Федерации Ирина Аллегрова поделилась с журналистами своими планами на будущее. Она отметила, что пока не готова вернуться на сцену в полной мере, так как считает, что сейчас не самое подходящее время для этого.

Певица редко появляется на публике, её последнее сольное шоу состоялось семь лет назад. Выступать она соглашается только по особым случаям, одним из которых стал юбилейный концерт композитора Константина Губина. В Кремле артистка исполнила пять композиций, включая две новые.

В беседе с журналистами Ирина Аллегрова призналась, что пока не планирует возобновлять концертную деятельность.

"Я пока не возвращалась на сцену и не собираюсь. Сейчас не время", — цитирует её "Комсомольская правда".

Однако рассказывать о том, чем она занимается в свободное от концертов время, Аллегрова отказалась. Она отметила, что это её личное дело.

В августе 72-летняя Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала после того, как убежала от журналистов на закрытии музыкального конкурса "Новая волна". Тогда она обругала представителей прессы, которые якобы "светили ей в лицо".

Ранее Виталий Милонов заявил, что в лице Аллы Пугачёвой читается трагедия.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов -на Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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