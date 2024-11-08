Валерий Меладзе берёт банку варенья и 15 миллионов рублей за выступление

Валерий Меладзе больше не выступает в России, но его всё так же любит русскоязычная публика за рубежом. Недавно стало известно, что перед новогодними праздниками 59-летний исполнитель поднял цену за корпоратив до 15,5 млн рублей, что на 3 млн больше, чем раньше.
При этом его райдер не изменился, он готов жить в четырехзвёздочном отеле и довольствуется маленькой баночкой варенья и чаем в номере. И только перед выходом на сцену артисту требуется что-то погорячее.
"Запросы у Меладзе в бытовом плане скромные", — отметил источник.
Сейчас Меладзе с семьей проживает в Испании. Его супруга Альбина Джанабаева делится семейными кадрами, показывая, что всё у них хорошо, несмотря на слухи.
Вале́рий Шота́евич Мела́дзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.
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