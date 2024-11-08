Дочь Илона Маска хочет уехать из США из-за победы Трампа

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

20-летняя Вивиан Дженна Уилсон, трансгендерная* дочь Илона Маска, которая ранее сменила пол с мужского на женский, объявила о своем намерении покинуть США после того, как на президентских выборах победил республиканец Дональд Трамп. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

Фото: YouTube канал @starscoop-fw9qe by Скриншот видео YouTube канала @starscoop-fw9qe, PDM

Уилсон рассказала, что уже давно думала о переезде из США, но победа Трампа стала последней каплей, переполнившей чашу ее терпения.

"Я не вижу своего будущего в Соединённых Штатах, — объяснила она. — Даже если Трамп пробудет на своем посту всего четыре года, даже если законы о борьбе с трансгендерами не вступят в силу, люди, которые добровольно проголосовали за них, в ближайшее время не изменятся", — написала Вивиан, не уточнив, куда именно планирует переехать.

При этом Маск предлагал давать пожизненный срок родителям и врачам, которые помогают детям в процессе перехода из одного пола в другой.

Маск утверждает, что потерял своего сына, потому что его "обманом" вынудили дать согласие на то, чтобы его ребёнок принимал препараты, блокирующие половое созревание.

* решением Верховного Суда "Международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено в России

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

