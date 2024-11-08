Блогерша с пышными формами объявила войну авиакомпаниям

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

27-летняя блогерша Грейси Бон, известная своими невероятно пышными и при этом натуральными формами, вступила в противостояние с авиакомпаниями, требуя увеличить размер сидений в самолётах.

Фото: Канал t.me/etzvezdets by Скриншот канала t.me/etzvezdets, PDM

Но её усилия не увенчались успехом, так как многие компании сочли, что проще запретить ей летать на своих рейсах. В результате Грейси была вынуждена пересесть на частные самолёты.

Грейси утверждает, что её пышные формы всегда были частью её естества и не связаны с пластической хирургией. Она подчёркивает, что это вполне нормально для латиноамериканской девушки.

Чтобы поддержать девушек с пышными формами, Грейси регулярно делится своими тренировками, уделяя особое внимание проработке ягодиц. Она публикует фотографии без ретуши, чтобы показать, как усердно работает над собой.

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