Виталий Милонов заявил, что на лице Аллы Пугачёвой читается трагедия

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что на лице народной артистки СССР Аллы Пугачёвой читается трагедия.
В разговоре с NEWS. RU политик пояснил, что на эстраде во времена Советского Союза и чуть позднее исполнительница была "витринной звездой", но в настоящее время лишилась родины.
Виталий Милонов не считает нужным убирать хиты Пугачёвой с радиоэфиров, так как некоторые ему нравятся, а другие не мешают. Однако называть исполнительницу "суперзвездой" он отказался.
"Она как Крабовидная туманность. Может вам не нравиться, но присутствует на звездном небе", — заключил он.
Виталий Милонов также высказывался об актрисе Чулпан Хаматовой, покинувшей Россию. Он считает её опасной.
Ранее Рита Дакота назвала побочный эффект блефаропластики.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.
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