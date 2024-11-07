Виталий Милонов заявил, что на лице Аллы Пугачёвой читается трагедия

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что на лице народной артистки СССР Аллы Пугачёвой читается трагедия.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

В разговоре с NEWS. RU политик пояснил, что на эстраде во времена Советского Союза и чуть позднее исполнительница была "витринной звездой", но в настоящее время лишилась родины.

Виталий Милонов не считает нужным убирать хиты Пугачёвой с радиоэфиров, так как некоторые ему нравятся, а другие не мешают. Однако называть исполнительницу "суперзвездой" он отказался.

"Она как Крабовидная туманность. Может вам не нравиться, но присутствует на звездном небе", — заключил он.

Виталий Милонов также высказывался об актрисе Чулпан Хаматовой, покинувшей Россию. Он считает её опасной.

Ранее Рита Дакота назвала побочный эффект блефаропластики.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.



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