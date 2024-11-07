Рита Дакота раскрыла побочный эффект блефаропластики

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Рита Дакота, настоящее имя которой Маргарита Герасимович, в своем личном блоге поделилась, что редко появляется перед камерой из-за последствий блефаропластики — операции по изменению формы век и разреза глаз.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм* (запрещен в РФ), PDM

Она объяснила, что у неё ещё не прошёл отёк, поэтому она стесняется появляться перед поклонниками.

"Я переживаю и немного стесняюсь. Во-первых, я девчонка, а во-вторых, артистка. Мне немного неудобно с таким отёкшим лицом", — призналась она.

После операции певица хвасталась, что у неё, в отличие от многих её подруг, не виден шов. Она говорила, что с ней работал настоящий гений.

Рита Дакота воспитывает единственную дочь Мию от музыканта Влада Соколовского, с которым она развелась из-за измен. Сейчас она замужем за клипмейкером Фёдором Белогаем.

Ранее стало известно, что сын Екатерины Климовой дебютировал на театральной сцене.

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.



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