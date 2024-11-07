Старший сын Екатерины Климовой от Игоря Петренко дебютировал на сцене театра

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Старший сын актрисы Екатерины Климовой, Матвей, который родился в браке с актёром Игорем Петренко, дебютировал на сцене театра "Современник". Он исполнил роль в спектакле "Страсти по Бумбарашу".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Поддержать Матвея пришли его мама, бабушка, тётя и младший брат Корней. Екатерина Климова призналась, что очень волновалась за своего сына, ведь он только начал учиться на втором курсе, а уже выступает перед зрителями.

После окончания спектакля Екатерина Климова обняла и поцеловала Матвея за кулисами. Она отметила, что гордится им и считает, что спектакль получился великолепным.

"На большой сцене он смотрится так, будто всегда там играл", — поделилась актриса.

Матвей учится в Театральной школе Олега Табакова.

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Уточнения

Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.





И́горь Петро́вич Петре́нко (род. 23 августа 1977, Потсдам) — российский актёр театра и кино. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).



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