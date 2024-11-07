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Фёдор Бондарчук появился на дне рождении Ксении Собчак без супруги

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Кинорежиссёр Фёдор Бондарчук с размахом отметил 43-летие журналистки Ксении Собчак на вечеринке. На этом мероприятии он появился без своей супруги Паулины Андреевой, что вновь вызвало бурное обсуждение слухов о возможном разводе.

Фёдор Бондарчук появился на дне рождении Ксении Собчак без супруги
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY 4.0

Для выхода в свет режиссёр выбрал строгий образ: брюки, водолазка и пиджак с бархатными лацканами. Поклонники продолжают гадать, что происходит в семейных отношениях кинематографиста. Однако Фёдор Бондарчук не комментирует свою личную жизнь.

Недавно Паулина Андреева дала интервью, в котором рассуждала о ревности и браке. Она подчеркнула, что человек должен научиться жить в гармонии с самим собой. Фёдор Бондарчук же заявил, что полностью поглощён работой.

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Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук); 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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