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Виталий Милонов объяснил, почему считает актрису Чулпан Хаматову опасной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал своё мнение об актрисе Чулпан Хаматовой, которая уехала из России. Он считает её лживой и опасной личностью, способной на "злые поступки".

Виталий Милонов объяснил, почему считает актрису Чулпан Хаматову опасной
Фото: instagram.com by личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Милонов обратил внимание, что в кино Хаматова обычно играла положительных персонажей, но в жизни она может быть совершенно другой.

"У неё даже злоба специфическая. Она готова воткнуть вам шприц с ядом в ногу", — сказал Милонов.

По мнению политика, Хаматову необходимо внести в реестр иностранных агентов, однако за неё выступают влиятельные друзья в России. Милонов призвал не верить актрисе, так как она получает финансирование от враждебных структур.

После отъезда из России в 2022 году Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии.

Ранее актриса Анастасия Красовская поделилась своим отношением к постельным сценам в кино.

Уточнения

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы VII и VIII созывов, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года от партии «Единая Россия».

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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