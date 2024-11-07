Актриса Анастасия Красовская раскрыла отношение к постельным сценам

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Анастасия Красовская, известная актриса и звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", поделилась своим мнением о постельных сценах в кино.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Красовской в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На церемонии вручения премии OK! Awards "Больше чем звёзды" она рассказала, что соглашается на участие в подобных сценах только в том случае, если сценарий тщательно продуман и объяснен с точки зрения сюжета или развития персонажа.

"Если это необходимо для раскрытия характера или сюжетной линии, то почему бы и нет?" — цитирует её издание "КП".

Своё отношение к постельным сценам в кино высказал и Григорий Верник, сын народного артиста РФ Игоря Верника. Он отметил, что в последнее время наблюдается тенденция к снижению количества откровенных эпизодов в фильмах.

Ранее стало известно о необычном условии, которое София Ротару включила в свой райдер.

Уточнения

Анастаси́я Оле́говна Красо́вская (бел Анастасія Алегаўна Красоўская; род. 2 января 1999, Минск) — белорусская актриса.



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