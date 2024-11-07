Стал известен самый странный пункт в райдере Софии Ротару

Сергей Ларов, концертный директор Софии Ротару, рассказал о самом необычном пункте в гастрольном райдере артистки.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Софии Ротару в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с NEWS. RU он поделился, что она всегда просила подать ей горячую курицу, даже если была сыта после перелёта бизнес-классом.

"Когда мы приезжали в новый город, организаторы встречали нас с курицей. Ротару говорила своей помощнице: "Мы в самолёте поели, Наташа, убери курочку в холодильник", — вспоминает он.

При этом она всегда брала с собой курицу на случай, если кто-то из них проголодается. Однако в бизнес-классе их снова кормили, а в новом городе встречали с очередной горячей курицей. Тогда Ротару просила помощницу убрать её и достать ту, что дали раньше.

София Ротару объясняла эту просьбу тем, что пережила дефицит продуктов во времена СССР.

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Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса.



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