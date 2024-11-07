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Певец Шаман получил звание заслуженного артиста в Кремле

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Шаман, настоящее имя которого Ярослав Дронов, был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации" в Кремле. В ходе мероприятия были награждены граждане, внёсшие особый вклад в культурное наследие страны.

Певец Шаман получил звание заслуженного артиста в Кремле
Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Президент России Владимир Путин присвоил певцу это почётное звание ещё в середине июля. В своём указе глава государства отметил выдающийся вклад артиста в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетнюю плодотворную деятельность.

В Кремле состоялось официальное вручение награды. Почётный знак передал Шаману политик Сергей Кириенко. Певец выступил с кратким и лаконичным обращением:

"Уважаемый Сергей Владиленович, дорогие гости! Буду краток! Служу России! Победа будет за нами!" — заявил Ярослав Дронов.

Шаман узнал о своем почётном звании, полученном от президента РФ, на концерте в Сочи 22 июля. Ему сообщил об этом глава пресс-службы Антон Коробков-Землянский.

Ранее Лерчек устроила скандал Natan из-за поцелуя с Бьянкой.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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