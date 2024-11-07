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Юрист оценила идею тратить не более миллиона рублей на концерты артистов

Шоу-бизнес

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова оценила инициативу Госдумы о запрете тратить более одного миллиона рублей из бюджетов на гонорары артистов.

Юрист оценила идею тратить не более миллиона рублей на концерты артистов
Фото: https://t.me/s/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

После ситуации с гонорарами певца Шамана, которому выплатили 15 миллионов рублей за концерт появилось предложение не платить артистам за выступление более миллиона рублей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему гонорара артистам в миллион рублей недостаточно.

Специалист отметила, что нововведения могут коснуться Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Выявлять нарушения в этой сфере будет ФАС.

Эксперт уверена, что российские артисты несут большие расходы на налоги и содержание коллективов, поэтому есть риск, что звёзды будут получать оплату по серым схемам.

"Вряд ли регионы смогут рассчитывать на выступления артистов первых эшелонов. Некоторые артисты уже говорят о том, что будет возврат к частичной оплате гонораров в конвертах, — цитирует слова Спиридоновой "Вечерняя Москва".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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