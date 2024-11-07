Юрист оценила идею тратить не более миллиона рублей на концерты артистов

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова оценила инициативу Госдумы о запрете тратить более одного миллиона рублей из бюджетов на гонорары артистов.
После ситуации с гонорарами певца Шамана, которому выплатили 15 миллионов рублей за концерт появилось предложение не платить артистам за выступление более миллиона рублей.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему гонорара артистам в миллион рублей недостаточно.
Специалист отметила, что нововведения могут коснуться Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Выявлять нарушения в этой сфере будет ФАС.
Эксперт уверена, что российские артисты несут большие расходы на налоги и содержание коллективов, поэтому есть риск, что звёзды будут получать оплату по серым схемам.
"Вряд ли регионы смогут рассчитывать на выступления артистов первых эшелонов. Некоторые артисты уже говорят о том, что будет возврат к частичной оплате гонораров в конвертах, — цитирует слова Спиридоновой "Вечерняя Москва".
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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