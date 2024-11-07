Лерчек устроила истерику после поцелуя Natan с Бьянкой: ты мне противен

Блогерша Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, устроила скандал рэперу Natan, известному как Алишер Мирзохонов, из-за поцелуя с певицей Бьянкой, настоящее имя которой Татьяна Липницкая. Этот разговор опубликовал StarHit.
Сначала музыкант проявлял симпатию к Чекалиной, и их поцелуй вызвал бурную реакцию в обществе, учитывая семейный статус артиста. Однако позже Natan отправился к Бьянке, с которой также вступил в интимные отношения. Для Лерчек это стало большим ударом.
"Мне всё равно. Я не хочу больше быть рядом с тобой. Ты мне противен", — заявила она.
В ответ Natan попросил её не уходить и заверил, что она для него остаётся королевой. Он сказал, что если бы мог, то вырвал бы своё сердце и отдал ей.
Валерия Чекалина была намерена уйти, но музыкант пообещал, что больше никогда её не подведет.
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Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.
Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.
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