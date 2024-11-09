Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что хочет шестого ребёнка

Футболист и многодетный отец Дмитрий Тарасов настаивает на рождении шестого ребёнка.
Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых она тренируется в спортивном зале. К ней подошёл супруг, ударил жену по пятой точке и удалился походкой альфа-самца.
Подписчики звёздной пары выразили восхищение фигурой многодетной матери Анастасии Костенко.
"Сколько надо родить детей, чтобы была такая же фигура", — писали фолловеры.
"Ещё одного", — ответил Тарасов.
У Дмитрия Тарасова пятеро детей: Ангелина — от первого брака с Оксаной Пономаренко; Милана, Ева, Алексей — от третьей жены Анастасии Костенко. В начале 2024 года у супругов родился четвёртый общий ребёнок, которого назвали Ярославом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.
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