Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что хочет шестого ребёнка

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Футболист и многодетный отец Дмитрий Тарасов настаивает на рождении шестого ребёнка.

Фото: https://vk.com/tarasov_dima23 by ВК-аккаунт Дмитрия Тарасова, PDM

Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых она тренируется в спортивном зале. К ней подошёл супруг, ударил жену по пятой точке и удалился походкой альфа-самца.

Подписчики звёздной пары выразили восхищение фигурой многодетной матери Анастасии Костенко.

"Сколько надо родить детей, чтобы была такая же фигура", — писали фолловеры. "Ещё одного", — ответил Тарасов.

У Дмитрия Тарасова пятеро детей: Ангелина — от первого брака с Оксаной Пономаренко; Милана, Ева, Алексей — от третьей жены Анастасии Костенко. В начале 2024 года у супругов родился четвёртый общий ребёнок, которого назвали Ярославом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.



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