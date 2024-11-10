Жена рэпера Басты резко ответила хейтерам в ответ на намёки о неверности мужа

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, гневно отреагировала на нападки на их семью.

Фото: https://www.instagram.com/elena_vakulenkopinskaya by Инстаграм Елены Вакуленко is licensed under public doman

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко опубликовала в "Инстаграме"* красивые кадры, на которых они с мужем запечатлены на фоне морского побережья.

"Любовь, похожая на сон", — написала под фото жена рэпера.

Подписчики осыпали супружескую пару комплиментами.

"Тот пример, когда мужчина — реально мужчина. Аминь"; "Почему все стареют, а вы оба молодеете"; "Очень классная и красивая пара", — писали фолловеры под постом Елены.

Ложку дёгтя во всеобщий восторг добавил один из подписчиков, намекнувший на неверность Басты.

"Интересно, как она терпит шатки Басты", — написал один из фолловеров. "Не надо всех мерить по своим родителям", — ответила на нападки жена рэпера.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.

