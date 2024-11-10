Жена рэпера Басты резко ответила хейтерам в ответ на намёки о неверности мужа

Супруга Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, гневно отреагировала на нападки на их семью.
Жена рэпера Басты Елена Вакуленко опубликовала в "Инстаграме"* красивые кадры, на которых они с мужем запечатлены на фоне морского побережья.
"Любовь, похожая на сон", — написала под фото жена рэпера.
Подписчики осыпали супружескую пару комплиментами.
"Тот пример, когда мужчина — реально мужчина. Аминь";
"Почему все стареют, а вы оба молодеете";
"Очень классная и красивая пара", — писали фолловеры под постом Елены.
Ложку дёгтя во всеобщий восторг добавил один из подписчиков, намекнувший на неверность Басты.
"Интересно, как она терпит шатки Басты", — написал один из фолловеров.
"Не надо всех мерить по своим родителям", — ответила на нападки жена рэпера.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.
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