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Звезда девяностых рассказал, как его крышевали казанские

0:56
Шоу-бизнес

Певец Рома Жуков, известный по участию в группе "Мираж", рассказал, как в 90-х его крышевали бандиты, а он отдавал им часть своих заработков.

Звезда девяностых рассказал, как его крышевали казанские
Фото: YouTube канал @gtrfmusic by Скриншот видео YouTube канала @gtrfmusic, PDM

Артист утверждает, что в 90-е был под крылом казанской группировки и платил им с каждого выступления. Жуков признался, что это было взаимовыгодное сотрудничество: за половину его гонораров они покровительствовали певцу.

"Например, меня не брали в безумно популярное шоу "50/50". Ребята приехали, подняли директора за грудки, меня сразу позвали", — рассказал Жуков.

По словам певца, он стал любимчиком братков, которые в те времена держали часть Арбата. Он был для них свадебным генералом, когда они все летели в Сочи, селились в люксы "Жемчужины", и вместе отрывались.

"Но со временем они отдалились, и я узнал, что Лехи Француза не стало", — вспоминал Рома.

Уточнения

Рома́н Влади́мирович Жу́ков (известный как Рома Жуков) (род. 19 апреля 1967, Орёл) — советский и российский музыкант, певец и композитор.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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