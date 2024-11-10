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Ефима Шифрина поразило дерзкое устройство общественного туалета

0:58
Шоу-бизнес

Юмориста Ефима Шифрина впечатлило то, как организовано пространство в общественном туалете.

Ефима Шифрина поразило дерзкое устройство общественного туалета
Фото: https://www.instagram.com/koteljnik by Инстаграм Ефима Шифрина is licensed under public doman

Ефим Шифрин опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлены стоящие рядом два унитаза в общественном туалете.

Устройство общественной уборной вызвало у звезды "Аншлага" много вопросов. Он объяснил, что своими глазами увидел необычный концепт туалета.

"Меня, честно говоря, занимает не столько дерзкая мысль дизайнеров культурно-развлекательных учреждений, сколько вопрос, отваживаются ли на беседу оказавшиеся в таких стеснённых обстоятельствах", — написал под снимком юморист.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев похвастался своей лучшей покупкой из Fix Price, которую он приобрёл в магазине фиксированных цен за копейки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Нахи́м (Ефи́м) Залма́нович Шифри́н (род. 25 марта 1956, Нексикан, Сусуманский район, Магаданская область, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, юморист, певец, артист эстрады, режиссёр, телеведущий, писатель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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