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Натальная карта не даёт Бьянке обрести счастье с любимым

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Шоу-бизнес

Певица Бьянка не сильно расстроилась, когда видео с её поцелуем с рэпером Natan попало в Сеть. Отвечая на претензии хейтеров, она заявила, что в 39 лет может позволить себе какие-то вольности.

Натальная карта не даёт Бьянке обрести счастье с любимым
Фото: YouTube канал БЬЯНКА by Скриншот видео YouTube канала БЬЯНКА, PDM

Королева русского r'n'b призналась, что вообще влюблена в другого человека. В недавнем сторис она откровенно рассказала, что по-настоящему увлеклась непубличным мужчиной, но они совершенно не совместимы по натальной карте.

"Я очень сильно, так сказать, подзапала, можно сказать, влюбилась в молодого человека. Но по натальной карте мы никак не можем быть вместе. Жду другого, жду", — высказалась артистка.

Уточнения

Бья́нка белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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