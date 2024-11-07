Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Медиаменеджер Николай Картозия ответил на нападки режиссёра Сарика Андреасяна.

Фото: https://vk.com/sarik_andreasyan by ВК-аккаунт Сарика Андреасяна is licensed under public doman

Автор проектов "Орёл и решка" и "Ревизорро" Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку снимает с дерева плохо.

Картозия поиронизировал над тем, что у Андреасяна много завистников, которые не в силах понять его гениальность

"У Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам", — написал директор телеканала "Пятница" в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Сарик любит экранизировать классические произведения, которых, по мнению Картозии, он никогда не читал.

Ранее Андреасян порадовался тому, что с ТВ-показа сняли сериал "Карьеристки" якобы из-за плохих рейтингов.

Уточнения

Никола́й Бори́сович Карто́зия (род. 5 мая 1978, Москва) — российский телевизионный деятель, медиаменеджер, журналист, композитор, актёр. Генеральный директор телеканалов «Пятница!».



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