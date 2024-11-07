Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешественник поделился неожиданными открытиями на борту ледокола
Метеозависимость и питание: что убрать из рациона, чтобы облегчить состояние
Хронический стресс: как поддерживать себя в трудные периоды
Праздничный салат с курицей: готовим вместе с удовольствием
Чем обработать теплицу на зиму: лучшие способы защиты для садоводов
Что притягивает кошек к вашей одежде: раскрываем секреты
Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции
Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX

Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо

0:50
Шоу-бизнес

Медиаменеджер Николай Картозия ответил на нападки режиссёра Сарика Андреасяна.

Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо
Фото: https://vk.com/sarik_andreasyan by ВК-аккаунт Сарика Андреасяна is licensed under public doman

Автор проектов "Орёл и решка" и "Ревизорро" Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку снимает с дерева плохо.

Картозия поиронизировал над тем, что у Андреасяна много завистников, которые не в силах понять его гениальность

"У Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам", — написал директор телеканала "Пятница" в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Сарик любит экранизировать классические произведения, которых, по мнению Картозии, он никогда не читал.

Ранее Андреасян порадовался тому, что с ТВ-показа сняли сериал "Карьеристки" якобы из-за плохих рейтингов.

Уточнения

Никола́й Бори́сович Карто́зия (род. 5 мая 1978, Москва) — российский телевизионный деятель, медиаменеджер, журналист, композитор, актёр. Генеральный директор телеканалов «Пятница!».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Популярное
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского

Андрей Ермак придумал схему по закрытию кейса Курской авантюры. Банковая сделает предложение новому президенту США Трампу о их готовности покинуть Курщину.

Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Кандидат на пост главы МОК объяснил отстранение россиян
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Последние материалы
Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции
Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо
Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX
США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Мировой рынок алмазов столкнулся с серьёзным кризисом
Основные правила применения пептидной косметики для омоложения лица
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Путин ответил, кто может называть себя русским
Российские компании могут получить налоговые льготы в ОАЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.