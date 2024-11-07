Собчак высмеяла вечеринку миллионеров в ОАЭ и сравнила Дубай с Сочи 1998 года

Ксения Собчак после празднования своего дня рождения прилетела на вечеринку миллионеров в Дубай.
Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале кадры с выступления некой гламурной девицы в ОАЭ.
Журналистка отметила, что Дубай во многом сохраняет в себе черты города Сочи образца 1998 года.
"Перед Агутиным и Пресняковым одну песню явно за сравнимый гонорар, но только не ей, а от неё спела некая "восходящая звезда" Ксения Белавита", — написала под кадрами Ксения.
Собчак отметила, что организаторы вечеринок в Дубае зарабатывают не только на продаже билетов, но и на том, что позволяют выступать на сцене чьим-то жёнам.
"Ну а как? Времена тяжёлые, одним Агутиным жив не будешь", — отметила журналистка.
На вечеринке миллионеров Ксению Собчак сопровождал супруг Константин Богомолов.
Дуба́й (араб. دبي [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
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