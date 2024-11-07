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Собчак высмеяла вечеринку миллионеров в ОАЭ и сравнила Дубай с Сочи 1998 года

0:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак после празднования своего дня рождения прилетела на вечеринку миллионеров в Дубай.

Собчак высмеяла вечеринку миллионеров в ОАЭ и сравнила Дубай с Сочи 1998 года
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале кадры с выступления некой гламурной девицы в ОАЭ.

Журналистка отметила, что Дубай во многом сохраняет в себе черты города Сочи образца 1998 года.

"Перед Агутиным и Пресняковым одну песню явно за сравнимый гонорар, но только не ей, а от неё спела некая "восходящая звезда" Ксения Белавита", — написала под кадрами Ксения.

Собчак отметила, что организаторы вечеринок в Дубае зарабатывают не только на продаже билетов, но и на том, что позволяют выступать на сцене чьим-то жёнам.

"Ну а как? Времена тяжёлые, одним Агутиным жив не будешь", — отметила журналистка.

На вечеринке миллионеров Ксению Собчак сопровождал супруг Константин Богомолов.

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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