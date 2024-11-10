Иван Абрамов отнёс Дмитрия Маликова к категории сахарных папочек

Комик Иван Абрамов объяснил, к какой категории мужчин относится Дмитрий Маликов.
Дмитрий Маликов назвал себя дедушкой российской эстрады. Иван Абрамов возразил, что всем бы быть такими дедушками.
54-летний певец вспомнил, что комик Тимур Батрутдинов охарактеризовал его как моложавого дедушку.
Абрамов уверен, что Дмитрий Маликов является живым воплощением такого понятия, как Sugar daddy, что в переводе означает "сахарный папочка".
Артист предположил, что его можно назвать "папиком", однако комик объяснил, что сахарные папочки сами являются объектом интереса со стороны 20-летних девушек.
Ранее Дмитрий Маликов заявил о своей новой лекции на тему "Как жрать всю жизнь и не поправляться".
Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).
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