Иван Абрамов отнёс Дмитрия Маликова к категории сахарных папочек

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Иван Абрамов объяснил, к какой категории мужчин относится Дмитрий Маликов.

Фото: https://vk.com/malikovdmitriy by ВК-аккаунт Дмитрия Маликова is licensed under public doman

Дмитрий Маликов назвал себя дедушкой российской эстрады. Иван Абрамов возразил, что всем бы быть такими дедушками.

54-летний певец вспомнил, что комик Тимур Батрутдинов охарактеризовал его как моложавого дедушку.

Абрамов уверен, что Дмитрий Маликов является живым воплощением такого понятия, как Sugar daddy, что в переводе означает "сахарный папочка".

Артист предположил, что его можно назвать "папиком", однако комик объяснил, что сахарные папочки сами являются объектом интереса со стороны 20-летних девушек.

Ранее Дмитрий Маликов заявил о своей новой лекции на тему "Как жрать всю жизнь и не поправляться".

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).



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