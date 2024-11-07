Блогеру Эльдару Джарахову отказались продать сумку в парижском бутике Louis Vuitton

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогер Эльдар Джарахов поделился историей о том, как однажды в парижском бутике модного дома Louis Vuitton ему отказали в продаже сумки, попросив показать паспорт. Об этом пишет EADaily.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Эльдара Джарахова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Рэпер рассказал, что он и его девушка находились в аэропорту Парижа, когда им приглянулась сумка. На тот момент аксессуар стоил около 317 тысяч рублей. При этом Джарахов отметил, что сумка была очень вместительной.

"Я выхожу, выбираю, радуюсь, оформляю покупку. Всё прекрасно. Но они говорят: "Можно ваш паспорт?" — поделился блогер в шоу "Пацаны" на YouTube-канале КликКлак.

К сожалению, из-за российского гражданства ему отказали в покупке.

В прошлом году народный артист РФ Филипп Киркоров также столкнулся с ограничениями со стороны модного дома Balenciaga. Он жаловался, что не может приобрести вещи бренда.

Ранее стало известно о реакции Натали Портман на новый роман бывшего мужа.

Уточнения

Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов (род. 12 июля 1994, Сторожевские Хутора, Усманский район, Липецкая область, Россия) — российский видеоблогер, рэпер и автор песен.



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