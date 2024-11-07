Стало известно, как Натали Портман отреагировала на новый роман изменившего ей экс-супруга

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Натали Портман не была удивлена, узнав о новых отношениях своего бывшего супруга, хореографа Бенжамина Мильпье. Пара официально рассталась лишь зимой этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, CC BY-SA 3.0

Как сообщает издание US. Weekly, ссылаясь на несколько источников, близких к актрисе, она спокойно отреагировала на просочившиеся в прессу фотографии экс-возлюбленного с новой пассией. На снимках Бенжамин Мильпье страстно целуется с незнакомкой в центре Парижа.

"Она была уверена, что он довольно быстро найдёт себе новую любовь, и надеется, что он будет счастлив", — так инсайдер описал реакцию Натали Портман.

По словам источника, актриса сейчас сосредоточена на себе, своих детях, работе и друзьях. Кроме того, бывшие супруги учатся делить опеку над двумя несовершеннолетними детьми — 12-летним Алефом и 7-летней Амалией. Как сообщает источник, пока всё проходит гладко.

Ранее сын Игоря Верника высказал своё мнение о постельных сценах в кино.

Уточнения

Натали́ По́ртман (англ. Natalie Portman, урождённая Натали́ Хе́ршлаг, англ. Natalie Hershlag, по некоторым источникам — Не́та-Ли́ Хершла́г, ивр. נטע-לי הֵרְשְׁלַג‎; род. 9 июня 1981, Иерусалим, Израиль) — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.





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