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Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла стоимость дома на Бали

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай поделилась в своем личном блоге радостной новостью о том, что она построила свой дом на острове Бали. Стоимость постройки составила 100 тысяч долларов.

Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла стоимость дома на Бали
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Айза сообщила, что планирует сдавать этот дом в аренду по цене от 3500 до 4000 долларов в месяц. Она уточнила, что это самый простой вариант жилья, без бассейна.

Решение о покупке первого дома на Бали было принято Айзой из-за высоких цен на аренду. Ежемесячные платежи составляли около 9000 долларов, что представлялось ей слишком высокой суммой.

"Я осознала, что не смогу долго существовать на такие деньги и что через пару недель я просто останусь без средств. К тому же, мои дети, особенно Сэм, тяжело переносят смену места жительства. Для него это настоящий шок. И я поняла, что обязана обеспечить им комфорт", — поделилась Айза.

В начале осени она также говорила о своем намерении приобрести жильё для своих сыновей на Бали. Она хочет, чтобы к 18 годам у мальчиков была своя недвижимость.

Ранее Ирина Ортман рассказала о том, как ей удалось уменьшить талию до 61 см.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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