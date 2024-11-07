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Ирина Ортман раскрыла, как смогла уменьшить талию до 61 см

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и солистка группы "Тутси" Ирина Ортман в личном блоге поделилась, как ей удалось уменьшить талию до 61 см. Она также продемонстрировала снимок, сделанный в спортзале.

Ирина Ортман раскрыла, как смогла уменьшить талию до 61 см
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Ортман в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Ирина рассказала, что всегда старается крутить обруч ради своего внешнего вида.

"Раньше у меня был обычный металлический обруч с песком, а сейчас я использую современный хулахуп с утяжелением. В целом, это целый комплекс упражнений. Кроме того, я очень люблю кардио", — отметила артистка.

Уже более 23 лет Ирина Ортман придерживается принципов вегетарианства. Она считает, что такая система питания помогает ей поддерживать форму и сохранять молодость кожи. Певица также прибегает к косметологическим аппаратным процедурам, но не делает пластические операции.

У Ирины нет собственных детей, но она активно участвует в воспитании дочери своего мужа Романа Бабкина.

Недавно стало известно, что "Русское радио" и телеканал RU. TV провели концерт в госпитале МВД РФ в Москве.

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Ортман (род. 22 июля 1978, Семипалатинск) — российская эстрадная певица, телеведущая, солистка группы «Тутси». С 2010 года — сольная исполнительница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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