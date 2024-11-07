Русское Радио и телеканал RU.TV организовали концерт в Главном госпитале МВД России

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Представители "Русского Радио" и телеканала RU. TV, а также певицы Анастасия Макеева и Ирина Ортман посетили Главный клинический госпиталь МВД России в Москве с концертом. Этот визит стал частью масштабной программы радиостанции, направленной на поддержку российских медиков, военных и правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба "Русской медиагруппы" is licensed under public domain

Ирина Ортман и Анастасия Макеева устроили для пациентов настоящий акустический концерт. Они с радостью приняли приглашение, потому что хотели лично выразить своё восхищение и гордость за тех, кто рискует своей жизнью ради благополучия страны.

"Для меня эти люди — цвет нашей нации, будущее и возрождение нашей невероятной страны. Я в восторге от них, потому что у них нет времени на ложь", — поделилась Анастасия Макеева.

Кроме того, представители "Русского Радио" и телеканала RU. TV привезли в госпиталь медикаменты и расходные материалы.

Во время визита были награждены семь сотрудников полиции медалями МВД России "За заслуги в службе в особых условиях". Их вручил начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России Андрей Ларионов по поручению главы МВД России Владимира Колокольцева. Своих коллег поздравила и официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она пожелала им как можно скорее восстановить здоровье, в чём им помогут врачи лучшего ведомственного госпиталя.

Один из сотрудников ГУ МВД России по Херсонской области получил сертификат на миллион рублей от члена совета директоров "Русской медиагруппы" Юрия Киселёва. Управляющий директор холдинга Дмитрий Медников, вручавший документ, подчеркнул мужество всех полицейских, выполняющих задачи в новых регионах.

Ранее Алексей Чадов появился на публике с женой.

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