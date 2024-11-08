Алёна Апина заявила, что Москве не хватает воды

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алёна Апина поделилась неожиданным наблюдением о Москве. По её мнению городу не хватает воды.

Фото: YouTube канал Pol Hammer by Скриншот видео YouTube канала Pol Hammer, PDM

"Было бы здесь какое-нибудь море или прекрасные полноводные реки, большие, как Волга. Вот этого не хватает", — заявила артистка.

При этом певица подчеркнула, что Москва прекрасный город во всём остальном. Её радует, что столица гармонично, плавно и в "правильном направлении" развивается, превращаясь в современный, комфортный мегаполис.

Апина отметила строительство новых станций метро. Не оставила она без внимания и новую плитку с бордюрами.

Уточнения

Алёна А́пина — советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог.



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