Прохор Шаляпин заявил, что живёт в каморке и захлёбывается в нищете

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал, почему просыпается по утрам в скверном настроении.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин показал в социальных сетях интерьеры своей просторной квартиры. На видео шоумен расхаживает по шикарной жилплощади в халате и жалуется на жизнь.

Он признался, что завидует блогерам, которые встают по утрам в приподнятом настроении.

"Я просыпаюсь каждое утро и просто страдаю. Страдаю и-за того, что все блогеры живут счастливой жизнью в каком-то раю, а в вот этой скромной маленькой квартирке, можно сказать в каморке, всего каких-то 300 метров. У людей по шесть тысяч метров дома", — излил свою боль подписчикам певец.

Скорбь Шаляпина разделила певица Анна Калашникова, которая утешила артиста в своих объятиях.

"Надоело захлёбываться в это нищете", — заявил Прохор, стоя в просторных белоснежных интерьерах.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.