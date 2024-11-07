Тимур Родригез объяснил, почему развёлся с женой по своей инициативе

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Тимур Родригез признался, что не жалеет о разводе с женой. Он уверен, что принял правильное решение.

Фото: https://vk.com/trodriguez by ВК-аккаунт Тимура Родригеза is licensed under public doman

Тимур Родригез рассказала, что инициатором развода с супругой был он сам. Шоумен убеждён, что ответственно подошёл к решению о расставании с супругой.

Он отметил, что не намерен оправдываться за такой смелый выбор. Звезда ТВ косвенно затронул причину развода. Его не устраивали попытки изменить его в браке.

"Верю, что лучше попытаться найти того человека, с которым вы действительно будете понимать друг друга, не желая вмешаться в то, какие вы", — выразил своё мнение Родригез в шоу FAMETIME TV.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен. Участник телепроектов КВН, «Comedy Club».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.