Тимур Родригез объяснил, почему развёлся с женой по своей инициативе

Телеведущий Тимур Родригез признался, что не жалеет о разводе с женой. Он уверен, что принял правильное решение.
Тимур Родригез рассказала, что инициатором развода с супругой был он сам. Шоумен убеждён, что ответственно подошёл к решению о расставании с супругой.
Он отметил, что не намерен оправдываться за такой смелый выбор. Звезда ТВ косвенно затронул причину развода. Его не устраивали попытки изменить его в браке.
"Верю, что лучше попытаться найти того человека, с которым вы действительно будете понимать друг друга, не желая вмешаться в то, какие вы", — выразил своё мнение Родригез в шоу FAMETIME TV.
Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен. Участник телепроектов КВН, «Comedy Club».
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