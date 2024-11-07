Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне активно начали бронировать Домбай и Архыз на Новый год
Уборка за 15 минут! Создаём интерьер, в котором нужно будет меньше убираться
Врач рассказала, когда нужно делать колоноскопию
Прохор Шаляпин заявил, что живёт в каморке и захлёбывается в нищете
Часто устаете осенью? Медик рассказала, чем опасен дефицит витамина D
Как приготовить вкусные котлеты без мяса: проверенный рецепт
Виталий Милонов заявил, что на лице Аллы Пугачёвой читается трагедия
Эксперты назвали самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы
Рита Дакота раскрыла побочный эффект блефаропластики

Тимур Родригез объяснил, почему развёлся с женой по своей инициативе

0:44
Шоу-бизнес

Телеведущий Тимур Родригез признался, что не жалеет о разводе с женой. Он уверен, что принял правильное решение.

Тимур Родригез объяснил, почему развёлся с женой по своей инициативе
Фото: https://vk.com/trodriguez by ВК-аккаунт Тимура Родригеза is licensed under public doman

Тимур Родригез рассказала, что инициатором развода с супругой был он сам. Шоумен убеждён, что ответственно подошёл к решению о расставании с супругой.

Он отметил, что не намерен оправдываться за такой смелый выбор. Звезда ТВ косвенно затронул причину развода. Его не устраивали попытки изменить его в браке.

"Верю, что лучше попытаться найти того человека, с которым вы действительно будете понимать друг друга, не желая вмешаться в то, какие вы", — выразил своё мнение Родригез в шоу FAMETIME TV.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен. Участник телепроектов КВН, «Comedy Club».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
Где не стоит сажать малину: советы для хорошего урожая
Садоводство, цветоводство
Где не стоит сажать малину: советы для хорошего урожая Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Как укрыть розы на зиму простым способом
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Последние материалы
Как приготовить вкусные котлеты без мяса: проверенный рецепт
Виталий Милонов заявил, что на лице Аллы Пугачёвой читается трагедия
Эксперты назвали самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы
Рита Дакота раскрыла побочный эффект блефаропластики
На текущий сезон Россия достигла показателя продбезопасности по зерновым
Мегахрустящие огурцы: простой рецепт на маринаде 3-6-9
Дзюба хочет заковырять гол на сборную России, но Карпин против
Старший сын Екатерины Климовой от Игоря Петренко дебютировал на сцене театра
Летняя жидкость на холоде: что делать, чтобы бачок не превратился в лёд
Популярные сорта мелкоплодных томатов для теплиц и открытого грунта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.