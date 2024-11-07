Юрий Лоза объяснил, как следует праздновать День октябрьской революции

Певец Юрий Лоза выразил своё отношение к празднику 7 ноября, учреждённому в честь октябрьской революции.
Юрий Лоза отметил, что в России нет единства по поводу вопроса о том, как отмечать день октябрьской революции и отмечать ли этот праздник вообще.
Он обратил внимание на то, что и поручик Голицын, и красноармеец Сухов в эпосе представлены положительными героями.
Автор и исполнитель хита "Плот" порекомендовал воспринимать 7 ноября, как одну из многих исторических дат, которые оказали влияние на нашу страну и на весь мир. Певец считает, что не стоит окрашивать данное событие ни в радужные, ни в трагические цвета.
"Сто семь лет прошло, дважды в России строй сменился, и зачем сегодня копья ломать? Надо всем сделать правильные выводы и спокойно жить дальше, раз уж всё так получилось", — написал артист в своём Telegram-канале.
Ранее Юрий Лоза раскритиковал эмоциональную выходку Сергея Лазарева на шоу.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».
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