Артёму Чекалину разрешили общаться с родственниками и братом

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Артёму Чекалину разрешили общаться с братом и другими родственниками. Ранее общение было запрещено, так как брат блогера проходил по делу как свидетель.

Фото: YouTube канал @attentionplus by Скриншот видео YouTube канала @attentionplus, PDM

Суд оставил Чекалина и его экс-супругу Лерчек под домашним арестом. Бывшие супруги на заседании не присутствовали. Известно, что Артём болезненно переживал запрет на общение, особенно с братом.

Теперь он может видеться с детьми и заниматься спортом. За вывод через Дубай около 250 млн рублей Лерчекам грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, схему придумал Артём. Против него возбуждено дело по ст. 193.1. УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Уточнения

Нерезиденты — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно проживающие в другом.





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