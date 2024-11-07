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Блогер Жидковский уличил Ляйсан Утяшеву в неумении готовить

0:56
Шоу-бизнес

Блогер Алексей Жидковский высмеял кулинарные способности гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Блогер Жидковский уличил Ляйсан Утяшеву в неумении готовить
Фото: https://vk.com/liasanutiasheva by ВК-аккаунт Ляйсан Утяшевой is licensed under public doman

Гостем кулинарного шоу супруги комика Павла Воли стал эпатажный блогер Алексей Жидковский.

У Ляйсан Утяшевой слипшиеся макароны никак не хотели вываливаться из кастрюли.

"Что у тебя с макаронами, дорогая моя?" — спросил Жидковский у Ляйсан.

Звезда ТВ поспешила заверить, что с её макаронами всё хорошо. Блогер поинтересовался, солила ли она изделия из теста. Гость шоу состроил выразительную гримасу, узнав, что про соль никто не подумал.

Ранее Ляйсан Утяшева вызвала волну негодования женщин, заявив, что представительницы прекрасного пола просто обязаны готовить своим мужчинам. Сама она заявляла, что может приготовить борщ за 20 минут.

Уточнения

Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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