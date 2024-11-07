Ида Галич объяснила, что думает о дне рождения Собчак

Блогер Ида Галич рассказала, понравилось ли ей мероприятие в честь дня рождения Ксении Собчак.
Ида Галич побывала на дне рождения Ксении Собчак, среди гостей которого был Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Владимир Познер и другие знаменитости.
Галич опубликовала в своём Telegram-канале снимки с празднования 43-го дня рождения. Она отметила, что на закрытом мероприятии встретились люди, которых можно было с трудом представить в одном месте.
"У Ксении, конечно, потрясающая самоирония, а у её супруга чувство юмора. Нашла коса на камень, как говорится, танцы и вечные хиты от Александра Серова и Жанны Агузаровой", — поделилась своим мнением блогер.
Итог мероприятию Галич подвела восторженным, но нецензурным определением, обозначающим крайнюю степень одобрения.
Ранее Ксения Собчак показала шикарный торт со своего дня рождения.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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