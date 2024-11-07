Ида Галич объяснила, что думает о дне рождения Собчак

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассказала, понравилось ли ей мероприятие в честь дня рождения Ксении Собчак.

Фото: https://t.me/s/GALICH_onok by Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman

Ида Галич побывала на дне рождения Ксении Собчак, среди гостей которого был Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Владимир Познер и другие знаменитости.

Галич опубликовала в своём Telegram-канале снимки с празднования 43-го дня рождения. Она отметила, что на закрытом мероприятии встретились люди, которых можно было с трудом представить в одном месте.

"У Ксении, конечно, потрясающая самоирония, а у её супруга чувство юмора. Нашла коса на камень, как говорится, танцы и вечные хиты от Александра Серова и Жанны Агузаровой", — поделилась своим мнением блогер.

Итог мероприятию Галич подвела восторженным, но нецензурным определением, обозначающим крайнюю степень одобрения.

Ранее Ксения Собчак показала шикарный торт со своего дня рождения.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.