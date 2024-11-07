Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
LADA Largus 2019-2020: оптимальный выбор для тех, кто ищет вместительное авто ценой до миллиона
В России мозг крысы подключили к искусственному интеллекту
Как правильно подкармливать смородину для сладкого урожая
Деловой макияж: как выглядеть свежо и естественно на работе
Что нужно учитывать при зонировании детской комнаты
Диетолог рассказала, как холодец поможет улучшить состояние суставов и связок
Супруга мужчины, спасшего Билана на Эльбрусе, обвинила певца в неблагодарности
Как получить органическое удобрение без химии: метод "Три ложки" в деле
Врач рассказала, безопасно ли наращивать ресницы

Александр Серов раскрыл гонорар за выступление на дне рождении Ксении Собчак

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Александр Серов поделился, что его выступление на праздновании 43-летия журналистки Ксении Собчак было абсолютно бесплатным.

Александр Серов раскрыл гонорар за выступление на дне рождении Ксении Собчак
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

В беседе с "Абзацем" он с радостью отметил, что ему очень понравилось это мероприятие, поскольку зрители активно подпевали ему.

"Каждая песня звучала на ура! Люди были в восторге, пели все вместе. Это было замечательно! Я под большим впечатлением и благодарен Ксении Анатольевне за приглашение", — сказал Серов.

Кроме того, на празднике телеведущей присутствовала певица Жанна Агузарова, которая нечасто посещает светские мероприятия. Однако она сделала исключение ради Собчак.

Также поздравить Ксению Собчак с днём рождения пришла артистка Наталья Чистякова-Ионова. Она выразила благодарность телеведущей за многие годы дружбы и поддержку, особенно в свете последних скандалов.

Ранее Роза Сябитова рассказала о количестве сделанных пластических операций.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Авто
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Победивший на выборах Трамп готовит план по завершению украинского конфликта
Врач назвал средний возраст первородящих в Москве
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Московские ветеринары спасли пса, который отравился алкоголем по вине владельца
В России разработали прочный бетон из кофейной гущи
Omoda повысила цены: обновленный прайс-лист кроссоверов и седанов
Эксперт рассказал, как распознать анафилактический шок у собаки
Праздничный калейдоскоп: самые необычные фестивали мира
Названы случаи, когда завещание могут признать недействительным
Как сохранить клубнику зимой и получить урожай мечты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.