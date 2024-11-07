Александр Серов раскрыл гонорар за выступление на дне рождении Ксении Собчак

Певец Александр Серов поделился, что его выступление на праздновании 43-летия журналистки Ксении Собчак было абсолютно бесплатным.
В беседе с "Абзацем" он с радостью отметил, что ему очень понравилось это мероприятие, поскольку зрители активно подпевали ему.
"Каждая песня звучала на ура! Люди были в восторге, пели все вместе. Это было замечательно! Я под большим впечатлением и благодарен Ксении Анатольевне за приглашение", — сказал Серов.
Кроме того, на празднике телеведущей присутствовала певица Жанна Агузарова, которая нечасто посещает светские мероприятия. Однако она сделала исключение ради Собчак.
Также поздравить Ксению Собчак с днём рождения пришла артистка Наталья Чистякова-Ионова. Она выразила благодарность телеведущей за многие годы дружбы и поддержку, особенно в свете последних скандалов.
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Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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