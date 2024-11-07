Александр Серов раскрыл гонорар за выступление на дне рождении Ксении Собчак

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Александр Серов поделился, что его выступление на праздновании 43-летия журналистки Ксении Собчак было абсолютно бесплатным.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

В беседе с "Абзацем" он с радостью отметил, что ему очень понравилось это мероприятие, поскольку зрители активно подпевали ему.

"Каждая песня звучала на ура! Люди были в восторге, пели все вместе. Это было замечательно! Я под большим впечатлением и благодарен Ксении Анатольевне за приглашение", — сказал Серов.

Кроме того, на празднике телеведущей присутствовала певица Жанна Агузарова, которая нечасто посещает светские мероприятия. Однако она сделала исключение ради Собчак.

Также поздравить Ксению Собчак с днём рождения пришла артистка Наталья Чистякова-Ионова. Она выразила благодарность телеведущей за многие годы дружбы и поддержку, особенно в свете последних скандалов.

Ранее Роза Сябитова рассказала о количестве сделанных пластических операций.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт.



Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.