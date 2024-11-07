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Сарик Андреасян назвал создателей ТВ-сериала Карьеристки старыми неудачниками

Шоу-бизнес

Режиссёра Сарика Андреасяна позабавила новость о провале сериала "Карьеристки" Николая Картозии.

Сарик Андреасян назвал создателей ТВ-сериала Карьеристки старыми неудачниками
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сарик Андреасян рассказал, что до него дошла информация о том, что
сериал Николая Картозии "Карьеристки" не стали показывать на телеканале "Пятница" из-за плохих рейтингов.

"Старые неудачники все ещё стараются быть на коне!" — написал режиссёр Андреасян.

Он посоветовал телевизионщикам оценить его сериал "Искусство соблазна", чтобы понять, как создавать шедевры.

"Жалко вас! Тратите столько денег Газпрома, а ничего не умеете!" — объяснил Андреасян создателям телепередач "Орёл и решка" и "Ревизорро".

Ранее Сарик Андреасян объяснил, почему не снимает больше в своих фильмах актёра Дмитрий Нагиева.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и ряд других проектов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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