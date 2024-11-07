Роза Сябитова раскрыла, сколько пластических операций перенесла

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая и народная сваха Роза Сябитова в Telegram-канале рассказала, что перенесла восемь пластических операций, направленных на улучшение её внешности.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Розы Сябитовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она призналась, что не решилась бы на половину из них, если бы не её популярность в качестве медийной личности.

"Мне повезло, что я сделала эти операции вовремя. Врачи утверждают, что пластику лучше проводить в возрасте от 35 до 50 лет, когда кожа ещё живая и риск осложнений минимален. Поэтому я не жалею о хирургических вмешательствах и не пытаюсь исправить то, что дала мне природа", — поделилась сваха.

В феврале Роза Сябитова поделилась, что её пенсия составляет 15 тысяч рублей в месяц, но она не живёт на эти деньги. У неё есть другой источник дохода, и она предпочитает откладывать их на счёте. Однако она не жалуется на государственные выплаты, так как была воспитана в другом духе.

Ранее участница шоу "Ну-ка, все вместе" высказалась о поведении Сергея Лазарева.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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