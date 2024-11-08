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Дима Билан вернулся на родину в Карачаево-Черкесию

0:38
Шоу-бизнес

Дима Билан посетил родную школу №2 в городе Майский. Спустя много лет артист вернулся в Карачаево-Черкесию, чтобы навестить учеников учебного заведения, где он когда-то постигал азы знаний.

Дима Билан вернулся на родину в Карачаево-Черкесию
Фото: Канал darkvoicemag by Скриншот канала darkvoicemag, PDM

Рассказывают, что в школьные годы Дима не раз срывал уроки, исполняя песни прямо на занятиях. А однажды его наградили бурными аплодисментами, когда он запрыгнув на стол в школьной столовой трогательно исполнил "Прекрасное далеко".

"Сегодня я весь день в Майском. Это было очень важно и нужно Завтра всем поделюсь", — написал артист в соцсетях.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР)— российский певец, автор песен и киноактёр. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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