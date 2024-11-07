Участница популярного шоу высказалась о выходке Сергея Лазарева на ТВ: думала, остановят съёмку

Певица и участница музыкального шоу "Ну-ка, все вместе" на телеканале "Россия-1" Арпи Абкарян в интервью StarHit высоко оценила поступок певца Сергея Лазарева, который спрыгнул с третьего этажа ради её победы.

По словам Арпи, она благодарна Сергею за такое решение, поскольку на протяжении всего конкурса некоторые эксперты относились к ней предвзято.

"В первое мгновение мне было немного неловко, я думала, что сейчас остановят съёмку. Сергей защищал меня. Это было очень благородно и достойно с его стороны. Да, это было очень ярко и вспыльчиво, кому-то не понравилось, кому-то очень понравилось", — рассказала она.

При этом победительница спецвыпуска отметила, что фониатр Лев Рудин даже не представляет, через какие испытания ей пришлось пройти ради победы. Она поделилась, что перенесла сложную операцию на голосовых связках и временно теряла голос.

Сергей Лазарев, лидер среди сотни экспертов в музыкальном шоу, в минувшую пятницу спрыгнул с третьего этажа шестиэтажной стены, чтобы нажать кнопку за других членов жюри. Он объяснил, что не терпит несправедливого судейства. В результате победу одержали две девушки — Арпи Абкарян и Дарья Храмова.

Ранее стало известно, что блогершу Лерчек не отпустят из-под домашнего ареста до 26 ноября.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий.



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