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Вика Цыганова поддержала идею ограничить гонорары звёзд в сегодняшней ситуации

1:26
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова считает, что в нынешних условиях артистам следует умерить свои финансовые аппетиты. Она поддержала инициативу Госдумы ограничить гонорары до 1 млн рублей, особенно из бюджетных средств.

Вика Цыганова поддержала идею ограничить гонорары звёзд в сегодняшней ситуации
Фото: YouTube канал @РЕНТВ24 by Скриншот видео YouTube канала @РЕНТВ24, PDM

Исполнительница отметила, что сама заключала контракты на благотворительные выступления. Конечно, артисты возят с собой команды, но по собственному опыту она знает, что можно вложиться в более скромные суммы.

Цыганова уверена, что миллионы за выступления лучше направить на помощь больницам и раненым, а не на роскошную жизнь.

"Конечно, у артистов огромный райдер, потребности и запросы. Скромнее надо быть", — отметила она.

По мнению Цыгановой, не все россияне хотят видеть выступления артистов, поэтому лучше направить эти средства на строительство детских площадок или закупку протезов для бойцов.

В Госдуме планируется рассмотреть законопроект, ограничивающий гонорары артистов до 1 млн рублей. Излишки предлагается направить на развитие образования и здравоохранения.

Депутат Игорь Антропенко также призвал пересмотреть гонорары артистов эстрады перед съёмками новогодних огоньков, напомнив, что певец не может за один час выступления получать больше, чем участник СВО за месяцы под огнём противника на передовой.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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