Максим Галкин* опозорился после выборов в США, нарушив данное поклонникам обещание

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) в личном блоге отреагировал на результаты прошедших в США выборов президента и победу Дональда Трампа. Он не стал скрывать своего разочарования.

Ставший 47-м президентом США Дональд Трамп назвал свою победу "величайшим политическим событием всех времен". Однако результаты американских выборов шокировали многих звёзд шоу-бизнеса, так как большинство из них призывали голосовать за Камалу Харрис. Среди разочарованных артистов оказался и Максим Галкин.

Артист, гастролирующий в настоящее время по городам Америки, обещал снять репортаж для своих поклонников, однако обманул их. На вопрос одного из подписчиков о том, где же обещанный рассказ, Галкин заявил, что его не будет.

"А и так всё сразу было понятно", — пожаловался пародист.

Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачёва, покинули Россию в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Вместе с детьми они проживают то в Израиле, то на Кипре.

Ранее стало известно, что Natan подарил кольцо Бьянке на проекте "Звёзды в джунглях".

Уточнения

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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