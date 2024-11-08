Влетевший в топ со старой песней Агутин заставил коллег задуматься о ремиксах

Леонид Агутин с песней "Остров" 30-летней давности покорил музыкальные чарты. Музыкант сумел вдохнуть новую жизнь в старую композицию.
Солистка группы Artik&Asti Севиль считает, что социальные сети — важный инструмент для продвижения музыки, будь то кавер или ремикс.
"Нужно этим уметь пользоваться и порадоваться за тех ребят, у которых это получается", — отметила успех коллеги солистка группы Artik&Asti Севиль.
Полина Гагарина также поддержала идею перезаписи старых хитов, пообещав сделать ремикс на свой главный хит "Спектакль окончен".
DJ DANI WOO переработал песню Агутина с учётом современных трендов и выложил видео с обновленным треком. Это вызвало интерес публики и стало вирусным трендом.
Леони́д Никола́евич Агу́тин — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен.
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