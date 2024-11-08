Влетевший в топ со старой песней Агутин заставил коллег задуматься о ремиксах

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Леонид Агутин с песней "Остров" 30-летней давности покорил музыкальные чарты. Музыкант сумел вдохнуть новую жизнь в старую композицию.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Солистка группы Artik&Asti Севиль считает, что социальные сети — важный инструмент для продвижения музыки, будь то кавер или ремикс.

"Нужно этим уметь пользоваться и порадоваться за тех ребят, у которых это получается", — отметила успех коллеги солистка группы Artik&Asti Севиль.

Полина Гагарина также поддержала идею перезаписи старых хитов, пообещав сделать ремикс на свой главный хит "Спектакль окончен".

DJ DANI WOO переработал песню Агутина с учётом современных трендов и выложил видео с обновленным треком. Это вызвало интерес публики и стало вирусным трендом.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.