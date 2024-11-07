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Женатый рэпер Natan подарил Бьянке кольцо

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) подарил певице Бьянке (настоящее имя Татьяна Липницкая) кольцо во время реалити-проекта "Звёзды в джунглях". Об этом сообщила журналистка и участница шоу Алёна Жигалова в своём Telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН".

Женатый рэпер Natan подарил Бьянке кольцо
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

По словам Алёны, женатый исполнитель и 39-летняя артистка не только целовались и признавались друг другу в любви.

"А оказывается, Natan подарил Бьянке кольцо! Кольцо он ей подарил! И мы с Аланой (Мамаевой) до сих пор не можем спросить, обручальное ли оно. Стыдно спрашивать", — поделилась журналистка.

Алёна Жигалова отметила, что впоследствии из-за этого украшения поднялся ажиотаж, так как все пытались понять, что за кольцо подарил артист и куда его потом спрятала Бьянка.

Рэпер Natan, у которого есть жена и двое детей, закрутил две интрижки на проекте — с блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Поклонникам он заявил, что это будет уроком о том, как делать не нужно.

Ранее блогерша Анастасия Костенко рассказала о своей непереносимости алкоголя.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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