Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине

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В своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила беспокойство в связи с победой на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, PDM

Собчак, которая тоже имеет опыт участия в предвыборной президентской гонке, недоумевает, почему многие россияне с энтузиазмом отнеслись к победе республиканца.

"Я, кстати, не понимаю, почему все в России так радуются победе Трампа. Трамп непрост, и его "закончу конфликт за неделю" — это значит жёсткий ультиматум и России, и Украине", — разъяснила Собчак.

Журналистка уверена, что Москва не примет этот ультиматум, что может привести к эскалации конфликта.

Напомним, что в США состоялись выборы президента, по итогам которых Трамп получил 277 голосов выборщиков, в то время как его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, — лишь 226. Для победы требовалось набрать не менее 270 голосов.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель.



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