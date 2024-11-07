Блогерша Костенко рассказала, почему была вынуждена отказаться от алкоголя: всё закончилось капельницей

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Блогерша Анастасия Костенко в соцсетях поделилась с поклонниками причинами, по которым она решила навсегда отказаться от алкоголя. Она рассказала, что у неё непереносимость спиртных напитков.

Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan), CC BY 2.5

Анастасия — супруга футболиста Дмитрия Тарасова и многодетная мать. В своих публикациях она не раз признавалась, что каждый раз, когда позволяет себе выпить, ей приходится проходить лечение с помощью капельниц.

"Даже от половины бокала у меня может начаться интоксикация. А ведь меня постоянно уговаривают выпить, и мне приходится подробно объяснять, какие последствия это может иметь. Кроме того, у меня аллергия на никотин", — поделилась Костенко, подчеркнув, что она является сторонницей здорового образа жизни.

Несмотря на эти ограничения, Анастасия уверяет, что чувствует себя хорошо и может быть весёлой в компании без спиртных напитков. Она также отметила, что многие считают её непереносимость алкоголя наказанием, особенно учитывая наличие четверых детей.

Ранее Владимир Селиванов рассказал о встречах с дочерью, за право видеть которую он судится со своей бывшей женой.

Уточнения

Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.



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